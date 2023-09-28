Парламент КНДР назначил новых министров и главу Центробанка

Председателем Центрального банка стал Пэк Мин Гван

СЕУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько новых министров и новый глава Центрального банка КНДР были назначены в ходе 9-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва, также принято несколько законов, в том числе об ирригации и правах инвалидов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В повестку сессии было включено семь пунктов, один из которых - "организационный вопрос". Министром машиностроительной промышленности назначен Ан Гён Гын, министерство государственного контроля над строительством возглавил Ли Сун Чхоль. Чон Чхоль Су стал министром охраны земель и окружающей среды, Ким Гван Чжин - министром заготовок и продовольствия. Председателем Центрального банка стал Пэк Мин Гван.

Помимо организационного вопроса, в повестку были включены обсуждение конституционных поправок о ядерных силах, законопроекты об обеспечении прав инвалидов, ирригации и о служащих. Было принято постановление о переименовании космического управления и подведены итоги исполнения законов в финансовой сфере.

Три законопроекта

С докладом по законопроектам о правах инвалидов, ирригации и госслужащих выступил заместитель председателя Президиума ВНС Кан Юн Сок. По его словам, в них отражены принципиальные вопросы, которые встают при реализации политики Трудовой партии Кореи в соответствующих сферах.

Первый законопроект подразумевает обеспечение культурных, экономических, общественно-политических прав инвалидов. Второй содержит новые правовые требования для организации ирригации в сельском хозяйстве на высоком уровне. Законопроект о служащих ставит целью укрепление государственного строя путем улучшения государственного управления и подготовки кадров. Все три законопроекта были дополнены, а затем приняты.

Итоги в финансовой сфере

С докладом об итогах исполнения законов в финансовой сфере выступил заместитель председателя кабинета министров и председатель Госплана, депутат Пак Чжон Гын. Помимо оценки результатов работы в этой области, он упомянул о насущных вопросах при стимулировании экономического развития с помощью финансовой системы.

В ходе прений по этому пункту повестки были выражены понимание большой ответственности перед партией и государством и решимость трудиться с "усиленным рвением", чтобы обеспечить соблюдение финансового законодательства во всех отраслях, указывает ЦТАК.