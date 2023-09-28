В Японии назвали ракетно-ядерную программу КНДР угрозой глобальной стабильности

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио будет стремиться к полному соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН и денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии собирает информацию о политике Пхеньяна по укреплению ядерных сил, что отражено в принятых поправках к Конституции КНДР, и считает северокорейскую ракетно-ядерную программу угрозой миру и глобальной стабильности. Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"Мы внимательно собираем информацию о действиях Северной Кореи, в том числе в военной сфере, и анализируем ее, однако я воздержусь от комментариев по поводу отдельных шагов, - сказал он. - Развитие ракетно-ядерной [программы] Северной Кореи угрожает миру и стабильности как Японии, так и мирового сообщества, и это абсолютно неприемлемо".

По его словам, Токио продолжит наблюдение за ситуацией, будет сотрудничать с мировым сообществом, в первую очередь с США и Южной Кореей, и стремиться к полному соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН и денуклеаризации КНДР.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что на очередной сессии Верховного народного собрания в конституцию республики были внесены поправки. В основном законе страны теперь закреплена политика по ускоренному укреплению ядерных сил, которые являются гарантией прав страны на существование и развитие, а также служат сдерживанию войны, защите мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал этот шаг историческим событием, а сами поправки - "мощным политическим оружием". Он поставил задачу модернизации ядерных сил и резкого наращивания арсенала.

Он также пояснил, что ядерное оружие необходимо Пхеньяну для защиты от угрозы со стороны США, которые назвал "самым опасным военным государством", и их сателлитов. Ким Чен Ын обвинил Вашингтон в формировании трехстороннего военного союза с Японией и Южной Кореей, который фактически представляет собой "азиатскую версию НАТО", а также обратил внимание, что действия "империалистических реакционных сил" ведут ко "второй холодной войне" во всем мире.