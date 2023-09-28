В США никто из претендентов-республиканцев не согласился выйти из президентской гонки

По данным соцопросов, в борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии лидирует Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Никто из семи участников дебатов между претендентами на выдвижение на пост президента США от Республиканской партии не согласился выйти из гонки, чтобы повысить шансы соперников в борьбе на праймериз с экс-президентом Дональдом Трампом.

Согласно данным соцопросов, Трамп с большим отрывом лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев. Согласно данным, например, опроса Morning Consult от 25 сентября, ему отдают предпочтение 58% избирателей-республиканцев. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис, которого готовы поддержать 15% республиканцев. Остальные претенденты пользуются еще меньшей поддержкой.

В ходе дебатов одна из ведущих задала вопрос о том, готов ли кто-то выйти из гонки, чтобы консолидировать за единым кандидатом голоса тех, кто не поддерживает Трампа, и составить ему реальную конкуренцию. Никто на это не согласился.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал Fox News, участвуют Десантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Трамп в дебатах не участвует.