Претендент на пост главы США заявил, что стране нужен план завершения конфликта на Украине

Бизнесмен Вивек Рамасвами считает настоящим врагом Китай, в "объятия" которого Соединенные Штаты, по его словам, подталкивают Россию

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам нужен разумный план завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в среду претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами.

"Китай - настоящий враг, и мы подталкиваем Россию в объятия Китая. Нам нужен разумный план мирного урегулирования, чтобы закончить это [конфликт на Украине]", - сказал он на вторых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Их трансляцию ведет телеканал Fox News.

В свою очередь губернатор Флориды Рон Десантис, также претендующий на пост американского лидера, заявил, что в случае занятия президентского кресла он намерен завершить украинский конфликт.

"Завершить эту войну в наших интересах, это первое, что я сделаю, если стану президентом. Мы не будем выписывать Украине чеки на неограниченные суммы, там не будет американских войск, мы заставим Европу делать то, что она должна делать", - сказал он, добавив, что нынешние американские власти не в состоянии "держать под контролем собственную страну" и не обращают внимания на многие проблемы американского населения, в том числе на высокую смертность из-за употребления фентанила и приток нелегальных мигрантов.

В дебатах участвуют Десантис (ему отведено центральное место на сцене как лидеру соцопросов среди тех, кто представлен на дебатах), бывший вице-президент Майк Пенс, Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Лидирующий с большим отрывом по соцопросам экс-президент Дональд Трамп в дебатах не участвует.