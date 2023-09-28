Экс-постпред США при ООН выступила за спецоперацию против картелей в Мексике

Никки Хейли считает, что Вашингтон должен прервать "нормальные торговые отношения" с Пекином, так как оттуда, по ее мнению, наркотическое вещество фентанил попадает на Запад

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны провести специальную операцию в Мексике против наркокартелей. Об этом заявила бывший постпред США при ООН Никки Хейли на вторых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в США в 2024 году.

"Использовать удары беспилотников - это значит спецоперация, именно так мы обращаемся с террористами, - сказала она в ответ на вопрос о том, как, по ее мнению, необходимо бороться с мексиканскими наркокартелями. - Если они [власти Мексики] позволяют картелям такое, значит мы будем проводить спецоперации, разрушать картели и пресекать их деятельность".

Помимо этого, Хейли убеждена, что Вашингтон должен прервать "нормальные торговые отношения" с КНР, так как оттуда, утверждает она, наркотическое вещество фентанил попадает в Мексику и затем в США.

В свою очередь губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что намерен "использовать вооруженные силы США для того, чтобы бороться с картелями". Десантис также пообещал, что "с мексиканскими наркокартелями будут обращаться как с террористами" в случае его избрания президентом США.

По данным портала Axios, уровень смертности в США от передозировки опиода фентанила вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. Как отмечает портал, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, Служба таможенного и пограничного контроля США изъяла в 2022 финансовом году более 6,5 тонн фентанила.

Фентанил - опиоидный синтетический анальгетик, который сильнее морфина и героина в 100 и 50 раз соответственно. Из Мексики это вещество контрабандным путем попадает в США, где только в прошлом году от передозировки наркотиков умерло более 110 тыс. человек.

Предвыборная гонка в США

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал Fox News, помимо Десантиса, которому отведено центральное место на сцене как лидеру соцопросов среди тех, кто представлен на дебатах, и Хейли участвуют также бывший вице-президент Майк Пенс, бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. Лидирующий с большим отрывом по соцопросам претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в дебатах не участвует.