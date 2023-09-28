Байден надеется на расширение партнерства США с Туркменией

Американский президент отметил, что Вашингтон и Ашхабад работают вместе над преодолением климатического кризиса и сокращением выбросов метана

АШХАБАД, 28 сентября. /ТАСС/. США надеются на расширение и наращивание партнерства с Туркменией. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлениях туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости республики.

"Мы работаем вместе над преодолением климатического кризиса и сокращением выбросов метана. <...> В предстоящем году я надеюсь на дальнейшее наращивание и расширение нашего партнерства. Желаю вам и всему туркменскому народу радостного и мирного празднования национального праздника - Дня независимости", - написал Байден. Текст поздравлений приводит газета "Нейтральный Туркменистан".

Байден отметил, что США и Туркмения содействуют обеспечению безопасности и стабильности в регионе, в том числе путем борьбы с терроризмом. От имени народа США он выразил наилучшие пожелания Бердымухамедову и туркменскому народу.

Туркмения 27 сентября отметила 32-ю годовщину независимости. В этот день в республике был объявлен выходной, по всей стране прошли праздничные мероприятия, которые завершились фейерверком в Ашхабаде. Туркмения стала независимым государством в 1991 году, когда Верховный совет Туркменской ССР по итогам всенародного референдума принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".