28 сентября, 05:21

Белорусские миротворцы готовятся к учениям сил ОДКБ в Киргизии

В ходе учений подразделения выполняют миротворческие задачи путем выставления контрольно-пропускных пунктов, мобильных патрулей и наблюдательных постов, отметили в пресс-службе Минобороны Белоруссии

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Учения миротворческой роты Вооруженных сил Белоруссии проходит на полигоне в Витебской области в рамках подготовки к совместным маневрам с миротворческими силами ОДКБ, которые пройдут в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Ротное тактическое учение является контрольным занятием, подытоживающим сбор по подготовке миротворческого контингента Республики Беларусь для участия в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе учений, отметили в пресс-службе Минобороны, подразделения выполняют миротворческие задачи путем выставления контрольно-пропускных пунктов, мобильных патрулей и наблюдательных постов. Также отрабатываются вопросы отражения нападения на охраняемый объект и конвой, досмотра населенного пункта. 

Теги:
БелоруссияКиргизия
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