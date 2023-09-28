Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Ожидается, что в октябре начнутся ее швартовные испытания, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония спуска на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства "Хайкунь" состоялась в городе Гаосюн на юго-западе острова. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

"В прошлом это казалось невыполнимой задачей, но подводная лодка находится перед нашими глазами. <…> Мы сделали это", - сказала на церемонии глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, ее слова приводит агентство.

Как ожидается, в октябре начнутся швартовные испытания подлодки, а затем - ходовые.

Первая субмарина тайваньского производства "Хайкунь" была заложена в 2020 году. Ее водоизмещение составляет от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн. Подлодка оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48. Ожидается, что последующие субмарины этой серии также получат на вооружение противокорабельные крылатые ракеты UGM-84 Harpoon.

Как ранее сообщало Центральное информационное агентство острова, строительство головного корабля этой серии велось в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство до восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать до 300 млрд новых тайваньских долларов (около $9,73 млрд).

В настоящее время подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель- электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х и используются в учебных целях. Еще две субмарины были построены в Нидерландах в 1980-х и являются модификацией подлодок "Звардвис". К 2025 году остров рассчитывает иметь в составе ВМС три субмарины - две нидерландских субмарины "Звардвис" и одну подлодку собственной разработки. К 2027 году их общее число должно возрасти до четырех - по паре нидерландских и тайваньских субмарин.