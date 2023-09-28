СМИ: в Пакистане усилят меры безопасности для защиты китайских специалистов

Газета The Express Tribun сообщила о создании двух специальных подразделений

ИСЛАМАБАД, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Пакистана усилят меры по обеспечению безопасности китайских технических специалистов и учреждений КНР в стране. Охранникам выдадут противодиверсионное оборудование, а сами сотрудники будут перемещаться на пуленепробиваемых автомобилях, пишет газета The Express Tribun.

Как сообщает издание, решение об этом зафиксировано в опубликованном протоколе по итогам 11-го заседания Совместного комитета сотрудничества, руководящего органа Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК).

"Обе стороны признали, что китайский персонал, проекты и учреждения в Пакистане столкнулись со сложной ситуацией с безопасностью. Сотрудничество Китая и Пакистана в сфере обеспечения безопасности китайских граждан будет укрепляться на основе консенсуса и единства целей", - цитирует издание протокол заседания руководящего органа КПЭК.

По данным источников The Express Tribun, МВД Пакистана создали два специальных подразделения сил безопасности для защиты китайских специалистов, занятых в проектах КПЭК. Для всех их перемещений в стране будут использоваться пуленепробиваемые автомобили. Китай обещал предоставить Пакистану специальное противодиверсионное оборудование и провести обучение сотрудников охранных компаний и сил безопасности. Для этого Китай откроет в Пакистане специальный учебный центр.

Власти КНР обеспечат соблюдение персоналом китайских компаний в Пакистане правил безопасности и местного трудового законодательства. Пакистан и Китай также согласились расширить борьбу с развернувшейся за рубежом враждебной пропагандистской кампанией в отношении КПЭК и с этой целью будут шире предавать гласности достижения и успехи этого совместного проекта.

Последний инцидент, связанный с нападениями на китайских граждан в Пакистане, произошел в августе в городе Гвадар (юго-западная провинция Белуджистан), где террористы атаковали автоколонну с 23 специалистами из КНР. По пути следования колонны террористов привели в действие самодельные взрывные устройства и забросали автомобили ручными гранатами. Охрана открыла огонь по нападавшим и ликвидировала двух экстремистов. Никто из китайских специалистов при атаке не пострадал.