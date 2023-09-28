WP: в Сенате Конгресса США возобновили деловой дресс-код

При этом соответствующая резолюция не уточняет, какую одежду рекомендуется носить женщинам-сенаторам, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял резолюцию, предписывающую сенаторам-мужчинам носить в зале заседаний деловую одежду, через неделю после отмены формального дресс-кода для законодателей верхней палаты Конгресса. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, резолюция, вводящая единые требования к внешнему виду сенаторов-мужчин, была принята единогласно. Теперь законодатели обязаны носить в зале заседаний пиджак, галстук и длинные брюки. Резолюция не уточняет, какую одежду рекомендуется носить женщинам-сенаторам.

Авторами инициативы стала группа законодателей во главе с Джо Манчином (демократ от штата Западная Вирджиния) и Миттом Ромни (республиканец от штата Юта). "Мы хотим, чтобы те, кто работает в этом зале, проявили достоинство и уважение, соответствующие жертве, которую они принесли, и красоте этого места", - заявил Ромни, выступая в зале заседаний Сената.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) отметил, что события прошлой недели "дали понять, что официальное оформление дресс-кода - это правильный путь". Сенатор Джон Феттерман (демократ от штата Пенсильвания), чей отказ от делового стиля в пользу шорт и толстовок и послужил поводом для отмены дресс-кода, также согласился носить костюм.

20 сентября в верхней палате Конгресса США был отменен формальный дресс-код, рекомендовавший мужчинам носить костюмы, а женщинам - закрытые платья. Решение вызвало критику со стороны представителей Республиканской партии. 46 сенаторов-республиканцев направили Шумеру письмо, в котором выразили "глубокое разочарование и решительное неодобрение" отмены дресс-кода, призвав немедленно его возобновить.