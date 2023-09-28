Премьер Таиланда решил каждый месяц перечислять зарплату благотворительным фондам

Пресс-секретарь правительства страны Чай Ватчаронг сообщил, что меры направлены на "создание возможностей для улучшения благосостояния людей, сокращение социального неравенства и поддержку образования"

БАНГКОК, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, который также занимает пост главы Министерства финансов королевства, планирует каждый месяц жертвовать положенные ему зарплату и премии на помощь благотворительным фондам. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Чай Ватчаронг.

"Премьер-министр поддерживает благотворительную деятельность и своим примером демонстрирует это. Все его должностные оклады и надбавки премьер-министра и министра финансов будут переводиться на благотворительные нужды. Правительство приступило к реализации своей политики, направленной на создание возможностей для улучшения благосостояния людей, сокращение социального неравенства и поддержку образования", - сказал он.

Совокупный ежемесячный доход Тхависина на постах премьер-министра и министра финансов составляет 125,6 тыс. батов ($3,4 тыс.). Фонд помощи детям станет первой благотворительной организацией, куда будут переведены средства, заработанные премьером.

Тхависин от партии "Пхыа Тхаи" ("Для тайцев") августа получил королевскую санкцию от короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) на утверждение в должности главы правительства. Его кандидатуру 22 августа одобрила Национальная ассамблея (парламент). До прихода в политику Тхависин был известным в стране бизнесменом. Свою карьеру он начал в 1986 году в качестве ассистента по производству в таиландском подразделении компании Procter&Gamble, где проработал четыре года. Затем он пришел в девелоперскую компанию San Samran, которая впоследствии была переименована в Sansiri и стала крупнейшим застройщиком в стране. Тхависин позднее стал ее генеральным директором. В преддверии выборов он избавился от акций компании и покинул должность, чтобы не нарушить избирательное законодательство страны.