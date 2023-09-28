Военнопленный рассказал, что под Марьинкой ежедневно гибнут десятки бойцов ВСУ

Стрелок Николай Богнюк также отметил полное отсутствие подготовки мобилизованных

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в ДНР ежедневно достигают нескольких десятков человек. Об этом ТАСС сообщил пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, стрелок Николай Богнюк.

"Это просто огромные потери. Они отправляют группы, люди уходят и не возвращаются. На следующий день отправляют следующих, и так каждый день. Если люди заканчиваются, остатки бригады не выводят, привозят мобилизованных, с ними делают то же самое, что и со всеми предыдущими. Ежедневно там [под Марьинкой] гибнут десятки человек", - сказал пленный.

Он уточнил, что на штурмы, как правило, отправляют несколько групп. При этом в большинстве случаев огневая поддержка не оказывается. "Нас командир тоже закинул на штурм без поддержки. Все полегли, мы вдвоем остались. Отделались контузией. Нас была группа из девяти человек. Командир отправил нас без огневой поддержки. Мы дошли. Нас встретила огневая группа противника. Такие штурмы у нас происходят каждый день", - подчеркнул пленный.

Богнюк уточнил, что подавляющее большинство украинских военнослужащих, отправленных на штурм под Марьинку, с задания не вернулись. Он также отметил полное отсутствие подготовки мобилизованных.

26 сентября советник главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что семь украинских военнослужащих уничтожены под Марьинкой при попытке атаковать российские позиции, еще двое взяты в плен.