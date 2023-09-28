Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне нехватки военной техники

По словам военного обозревателя журнала Дэвида Экса, боевые машины пехоты "очень непрочны и склонны к заклиниванию"

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Импровизированной боевые машины пехоты БМП-1ЛБ, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают на основе транспортеров МТ-ЛБ, зачастую передвигаются не быстрее пешеходов. Об этом сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, на фоне нехватки военной техники ВСУ массово переоборудуют транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получающиеся в итоге машины БМП-1ЛБ способны перевозить до восьми человек, однако имеют несколько серьезных недостатков. В частности, дополнительный слой брони сказывается на подвижности машины, так что во время передвижения по лесистой местности скорость БМП может равняться скорости идущих солдат, уточняет журналист.

Кроме того, БМП-1ЛБ, стоимость которой составляет примерно $400 тыс., "очень непрочна и склонна к заклиниванию", пишет Экс. Он поясняет, что в отличие от обычных БМП с двумя пулеметами, БМП-1ЛБ вооружена всего одним, который становится бесполезным в бою, если машину заклинит.

Газета Politico информировала в среду, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву, а также потери терпения в отношении Украины. По оценке издания, в США и Европе растет ощущение, что Запад устал от борьбы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что западные союзники Украины не уделили достаточно времени обучению украинских солдат эксплуатации западной боевой техники, что делает ее использование менее эффективным и приводит к частым поломкам. Как сообщили изданию украинские военные, западные вооружения, например гаубицы Panzerhaubitze производства германского концерна Rheinmetall, часто ломаются на фоне их постоянной эксплуатации.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.