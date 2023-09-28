28 сентября, 06:30
Военная операция на Украине

WSJ: конфликт на Украине не закончится скоро из-за устаревшей военной доктрины Запада

Газета также пишет, что США не сталкивались со столь масштабными боевыми действиями "еще со времен Корейской войны" в 1950-1953 годах

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине не закончится в скором времени из-за устаревшей военной доктрины Запада, которая не отвечает реалиям на поле боя. Такое мнение выразила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает издание, "технологическая революция", произошедшая в военной сфере в ходе боевых действий на территории бывшей советской республики, "поставила под вопрос эффективность базовых принципов американской военной доктрины". В частности, по оценкам украинских военных, слова которых приводит газета, из-за массового применения беспилотных летательных аппаратов для разведки и нанесения ударов по технике противоборствующих сторон комбинированные маневры больших групп бронированных машин теперь "могут быть невозможны в принципе". При этом Вашингтон надеялся, что именно такая тактика позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) "добиться стремительных прорывов" в ходе летнего контрнаступления. "Неизбежным следствием" провала этой тактики станет то, что "конфликт не закончится скоро", уверены в командовании ВСУ, мнение которых приводит издание.

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При этом оно также отмечает, что США не сталкивались со столь масштабными боевыми действиями "еще со времен Корейской войны" в 1950-1953 годах. Все прочие конфликты велись против "гораздо более слабых оппонентов" - Ирака, Афганистана и тому подобных. Десятилетиями Вашингтон проводил политику, "ориентированную на производство сложноустроенных систем", которые не способны "продержаться в течение долгого времени" в случае полномасштабного конфликта с равным противником. "Большая часть западных вооружений просто не работает здесь [на Украине], поскольку они были разработаны не для ведения тотальной войны, а для применения в условиях конфликта низкой или средней интенсивности. <...> При полномасштабном наступлении они просто неэффективны", - приводит издание слова директора одной из украинских НКО, которая занимается сбором пожертвований на нужды ВСУ. Западу следует сместить фокус в сторону "снабжения передовых украинских отрядов большим количеством более простых и дешевых систем", уверен он.

Как указывает газета, западные военные планировщики "принимают к сведению" новые реалии на поле боя. "Мы должны выучить множество уроков, один из которых заключается в том, что количество - это тоже своего рода качество, - приводит WSJ слова главы рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерала Кристиана Фройдинга. - [В конфликте на Украине] оказалась востребована численность, а мы на Западе сокращали запасы. Количество и масса имеют значение".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов. 

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