В Словакии вступил в силу мораторий на агитацию перед парламентскими выборами

Согласно законодательству республики, он завершится после окончания голосования 30 сентября

БРАТИСЛАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мораторий на предвыборную агитацию перед запланированными на субботу в Словакии досрочными выборами в Национальный совет (парламент) вступил в четверг в силу. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В республике остановлена предвыборная кампания, запрещено распространять итоги опросов избирателей и информировать в прессе об участвующих в выборах партиях. Эти политические организации, в свою очередь, не могут заниматься популяризацией свой деятельности в соцсетях и обязаны отказаться от любой иной рекламы агитационного характера. Они в то же время не обязаны устранять уличные билборды, размещенные до вступления в силу моратория.

Мораторий, согласно словацкому законодательству, завершится лишь после окончания голосования в субботу. В этот день избирательные участки в республике с населением почти 5,5 млн жителей откроются в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 22:00 (23:00 мск). Около 4,3 млн словацких избирателей смогут выбирать из кандидатов, выдвинутых 24 партиями и одной партийной коалицией, которые были допущены к участию в выборах.

Согласно словацкому законодательству, участвующим в выборах партиям, чтобы пройти в Национальный совет, необходимо собрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям - не меньше 7%. Президент Словакии Зузана Чапутова в обращении к согражданам призвала их принять активное участие в голосовании.