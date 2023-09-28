В Приднестровье нашли новые фрагменты в 25 км от падения ракеты комплекса С-300

В настоящее время их идентификацией занимаются специалисты, сообщила пресс-служба МВД Молдавии

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. На территории Молдавии в 25 км от падения ракеты комплекса С-300 найдены новые фрагменты. Как сообщила пресс-служба МВД Молдавии, на данный момент их идентификацией занимаются специалисты.

"Фрагменты неизвестного происхождения были найдены в озере недалеко от села Фарладаны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в понедельник житель села Кицканы, которое контролируется властями непризнанного Приднестровья, обнаружил в своем огороде фрагменты ракеты. Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеголовку ракеты комплекса С-300. Позже на поле в этом районе были найдены топливный бак и маршевый двигатель ракеты. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.