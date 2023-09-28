28 сентября, 07:13
Военная операция на Украине

МИД Словении заявил о росте недовольства в ЕС из-за затягивания конфликта на Украине

Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон назвала целью Евросоюза "достижение прочного и справедливого мира" на Украине

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Население европейских стран все чаще высказывает недовольство из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине и воздействия антироссийских санкций ЕС на экономику самих государств объединения. Такое мнение выразила министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон в интервью APA.

"Чем дольше длится война, тем больше растет скептицизм в отношении того, достаточно ли мы делаем для начала мирных переговоров", - подчеркнула Файон. По ее словам, среди европейцев "растет недовольство" по поводу продолжающегося украинского конфликта из-за негативного воздействия режима антироссийских санкций ЕС на экономику.

Глава МИД Словении назвала целью Евросоюза "достижение прочного и справедливого мира" на Украине. При этом она привела в качестве негативного примера ситуацию в регионе Западных Балкан, где до сих пор сохраняется напряженность после вооруженных конфликтов 1990-х годов. 

Теги:
СловенияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация