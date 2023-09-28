МИД Словении заявил о росте недовольства в ЕС из-за затягивания конфликта на Украине

Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон назвала целью Евросоюза "достижение прочного и справедливого мира" на Украине

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Население европейских стран все чаще высказывает недовольство из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине и воздействия антироссийских санкций ЕС на экономику самих государств объединения. Такое мнение выразила министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон в интервью APA.

"Чем дольше длится война, тем больше растет скептицизм в отношении того, достаточно ли мы делаем для начала мирных переговоров", - подчеркнула Файон. По ее словам, среди европейцев "растет недовольство" по поводу продолжающегося украинского конфликта из-за негативного воздействия режима антироссийских санкций ЕС на экономику.

Глава МИД Словении назвала целью Евросоюза "достижение прочного и справедливого мира" на Украине. При этом она привела в качестве негативного примера ситуацию в регионе Западных Балкан, где до сих пор сохраняется напряженность после вооруженных конфликтов 1990-х годов.