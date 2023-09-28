Рубена Варданяна арестовали по обвинению в финансировании терроризма

Экс-главу правительства Нагорно-Карабахской республики арестовали в Азербайждане

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был арестован в Азербайджане, ему предъявлены обвинения, в том числе в финансировании терроризма. Об этом сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"Собранными доказательствами установлены обоснованные подозрения в совершении являющимся в настоящее время гражданином Республики Армения Варданяном Рубеном Карленовичем 1968 года рождения преступных действий, предусмотренных статьями 214-1 ("Финансирование терроризма"), 279.3 ("Создание и участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках") и 318.1 ("Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики") Уголовного кодекса Азербайджана", - говорится в сообщении.

По информации СГБ, "за совершенные противоправные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица с предъявлением ему обвинения, решением суда в отношении него выбрана мера пресечения в виде ареста".