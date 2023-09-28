Ирак освободил из тюрьмы 25 граждан Афганистана

По словам заместителя пресс-секретаря МИД в правительстве "Талибана" Хафиза Зию Ахмада, афганцы были задержаны в Багдаде из-за отсутствия у них документов

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Ирака приняли решение об освобождении 25 граждан Афганистана из мест лишения свободы. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МИД в правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Хафиза Зию Ахмада.

По его словам, афганцы были задержаны в Багдаде из-за отсутствия у них документов. Все они после выхода на свободу были благополучно возвращены на родину. Представитель внешнеполитического ведомства талибов не указал, когда именно были задержаны афганские граждане, однако, по мнению газеты, это могло произойти во время сезона паломничества во время траура Арбаин.

Траурные мероприятия Арбаин связаны с одной из самых скорбных для мусульман-шиитов всего мира дат - 40-м днем с момента мученической смерти в 680 году под Кербелой (территория современного Ирака) имама Хусейна. В этом году Арбаин начался вечером 5 сентября и продлился сутки.