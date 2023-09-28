В Австралии заявили о масштабной реструктуризации армии с конца 2024 года

Для достижения этой цели правительство в частности планирует изменить места дислокации военнослужащих и техники, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Минобороны Австралии начнет реорганизацию вооруженных сил страны, меняя дислокацию нескольких соединений и формируя специализированные боевые бригады вместо бригад общего назначения. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, правительство Австралии начинает "создание высокоспециализированных вооруженных сил вместо существовавшей ранее армии с широким спектром возможностей" для поддержания мира и безопасности в регионе. "Для достижения этой цели правительство реализует ряд ключевых изменений в подразделениях и формированиях армии, а также меняет места дислокации военнослужащих и техники, чтобы повысить боеготовность армии", - указал Марлз в заявлении, распространенном Минобороны.

Министр сообщил, что в рамках предстоящих изменений будут сформированы несколько бригад, часть из которых станут "легкими, маневренными соединениями, способными к быстрому развертыванию в прибрежных зонах". "Еще одно соединение будет представлять собой бронетанковую бригаду, предназначенную для десантных операций, проводимых вместе с ВМС Австралии", - уточнил он, отметив, что некоторые бригады также будут выполнять оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Большую часть новых соединений планируют дислоцировать на севере континента. "Армия сосредоточит людей и ресурсы на севере Австралии, что обеспечит более широкие возможности для обучения военнослужащих, проведения международных учений и поддержки партнеров и союзников", - сказал Марлз. Он указал, что в Таунсвилле сосредоточат бронетанковые подразделения и армейскую ударную авиацию, в Брисбене - моторизованные боевые бригады, а в Дарвине - быстрые и маневренные силы. В Аделаиде (на юге континента) сформируют экспериментальную армейскую бригаду, которая сосредоточится на высокоточном оружии большой дальности, включая американскую артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и интегрированные средства противовоздушной и противоракетной обороны (NASAMS).

Как ожидается, реструктуризация и передислокация персонала МО Австралии начнется в декабре 2024 года и январе 2025 года.