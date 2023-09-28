28 сентября, 07:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе не останется армян в ближайшие дни

Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Армении отметил, что это "прямая акция этнической чистки и депортации"

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армянского населения. Об этом он заявил на заседании правительства.

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"Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем мы уже давно предупреждаем международное сообщество", - отметил он.

Как сообщил армянский вице-премьер Тигран Хачатрян, по состоянию на 09:00 мск из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 66 тыс. человек, что составляет больше половины населения 120-тысячного региона. Примерно 11 тыс. уже обеспечены жильем, часть беженцев не нуждается в госпомощи. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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