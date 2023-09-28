Глава МИД Словении призвала к географическому балансу при назначении на высшие посты в ЕК

Таня Файон обратила внимание, что в 2019 году никто из представителей стран Центральной и Восточной Европы не занял один из четырех высших постов в Евросоюзе

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Евросоюзу следует придерживаться принципа географического баланса при назначении на высшие должности, в руководстве Еврокомиссии (ЕК) недостаточно представлены страны Центральной и Восточной Европы. Такое мнение выразила министр иностранных дел Словении Таня Файон в интервью Австрийскому агентству печати.

"В прошлый раз эта часть Европы была забыта, возможно, в том числе из-за эгоизма в связи с миграционным кризисом", - отметила Файон, комментируя назначение на высшие посты в Еврокомиссии по итогам выборов в Европарламент 2019 года. По ее словам, подобная ситуация "не должна повториться" при назначении нового состава ЕК.

Кроме того, глава МИД Словении призвала к соблюдению географического и гендерного баланса внутри Еврокомиссии. Она обратила внимание на тот факт, что в 2019 году никто из представителей стран Центральной и Восточной Европы не занял один из четырех высших постов в ЕС: главы ЕК, председателя Евросовета, спикера Европарламента, а также главы внешнеполитической службы объединения.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. Очередные выборы в Европарламент пройдут в июне 2024 года. По их итогам будет сформирован новый состав ЕК, который должен одобрить Европарламент.