28 сентября, 07:36

Китай заявил, что помог вернуть из КНДР рядового США из гуманистических соображений

По словам официального представителя МИД Китая Мао Нин, Пекин откликнулся на запросы, которые поступили как от Пхеньяна, так и от Вашингтона

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские власти из гуманистических соображений оказали содействие Пхеньяну и Вашингтону в передаче из КНДР Соединенным Штатам американского военнослужащего, незаконно пересекшего межкорейскую границу. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Китайская сторона предоставила необходимую помощь, исходя из принципов гуманизма", - сообщила она на брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, КНР тем самым откликнулась на запросы, которые поступили как от КНДР, так и от США.

Ранее Пхеньян передал через Китай американским властям рядового Сухопутных войск США Трэвиса Кинга, который 18 июля незаконно пересек межкорейскую границу в пункте Пханмунджом. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах Вооруженных сил Соединенных Штатов". 

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СШАКНДРКитай
© Информационное агентство ТАСС
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