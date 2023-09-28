Эксперт прокомментировал нежелание США поддержать позицию Канады по убийству лидера сикхов

По мнению обозревателя журнала Foreign Policy Ховарда Френча, Вашингтон воздержался от заявления, чтобы не ухудшать отношения с Нью-Дели

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стали публично поддерживать позицию Оттавы о причастности Индии к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара из-за нежелания ухудшать отношения с Нью-Дели, в лице которого Вашингтон хочет обрести союзника. Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Ховард Френч.

"Администрация Байдена, что примечательно, воздержалась от какого-либо решительного заявления - ни в поддержку своего канадского союзника, ни против убийств, не подтвержденных решением суда и выходящих за рамки юрисдикции того или иного государства", - пишет автор материала. Как считает Френч, "для США это именно тот случай, когда синица в руках (верный союзник в виде Канады) не так хороша, как журавль в небе (желанный союзник в виде Индии)".

Индия все чаще воспринимается в Вашингтоне как "бесценный противовес той конкурирующей державе, которая больше всего беспокоит США , - Китаю", пишет обозреватель. "Номинальный статус Индии как крупнейшей демократии мира", говорится в материале, привлекает многих представителей американского внешнеполитического истеблишмента с точки зрения перспективы создания "настоящего союза" между двумя странами.

Как отмечает обозреватель, Вашингтону вряд ли удастся построить союзнические отношения с Нью-Дели, в первую очередь потому, что тесные связи с США "противоречат многолетним дипломатическим и политическим традициям Индии". Автор колонки поясняет, что Индия придерживается подхода неприсоединения в международных отношениях, который не предполагает создания союза с какой бы то ни было державой.

Оттава решила 18 сентября выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему о зеркальном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз.