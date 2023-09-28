СМИ: Польша пытается отложить продление мер поддержки беженцев с Украины

Радиостанция RMF24 сообщила, что страна стремится перенести принятие решения на более поздний срок

ТАСС, 28 сентября. Польша пытается заблокировать принятие Советом ЕС решения о продлении мер поддержки украинских беженцев. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24 со ссылкой на дипломатические источники.

По данным радиостанции, Польша хочет, чтобы это решение было принято позднее - после консультаций на уровне глав государств и правительств. "Польша сигнализировала на встрече постпредов, что она не готова принять это решение [о продлении] на заседании глав МВД в четверг [28 сентября - прим. ТАСС]", - цитирует радиостанция слова одного из дипломатов.

По его сведениям, "Польша сейчас в вопросах, связанных с Украиной, следует в противоположном общеевропейскому направлении". Одна из возможных причин происходящего, по мнению источника, - предстоящие парламентские выборы 15 октября.

Польша, в частности, добивается создания специального финансового резерва, из которого осуществлялось бы финансирование нужд беженцев.

У председательствующей в ЕС Испании есть в такой ситуации два выхода - отложить решение о продлении мер поддержки и ждать момента, когда Польша изменит свое мнение, или принять его, вопреки протесту Варшавы. Технически для продления необходимо большинство голосов. Польша не может его заблокировать. "Однако страны ЕС еще будут оказывать на Польшу давление, чтобы она все же присоединилась", - заявил источник радиостанции.

Директива о временной защите для украинских беженцев была принята в марте 2022 года на два года, сейчас ее действие должно быть продлено до марта 2025 года. Данная директива наделяет беженцев с Украины на территории ЕС дополнительными правами, однако финансирование их исполнения возложено на страны ЕС. Меры поддержки предусматривают право пребывания на территории государств Евросоюза, обучение, работу и медобслуживание.