В Киргизии приняли закон, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда

Инициатором законопроекта выступил президент страны Садыр Жапаров

БИШКЕК, 28 сентября. /ТАСС/. Парламент Киргизии принял закон, который позволяет Конституционному суду (КС) пересматривать принятые им ранее решения. Об этом сообщила пресс-служба Верховного совета республики.

"Сегодня, 28 сентября, депутаты рассмотрели и приняли проект конституционного закона "О внесении изменения в конституционный "О Конституционном суде Кыргызской Республики" во втором и третьем чтениях", - говорится в сообщении.

Инициатором рассмотрения данного законопроекта выступил президент страны Садыр Жапаров.

Как отмечается в обосновании к закону, после его принятия члены Конституционного суда имеют право пересматривать принятые ими решения. Ранее такой нормы предусмотрено не было.

"Решения Конституционного суда пересматривается по представлениям президента Кыргызской Республики или председателя Конституционного суда", - отметили в пресс-службе. При этом вопрос о пересмотре решений КС "определяется регламентом".

Поводом для принятия нового закона стало решение Конституционного суда о том, что в республике не запрещается совершеннолетним выбирать матчество (матроним). Это вызвало возмущение у депутатов национального парламента, которые выступили с предложением предусмотреть возможность пересмотра принятых КС решений.