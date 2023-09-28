Профильная комиссия парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута

Этот вопрос войдет в повестку парламента

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Постоянная парламентская комиссия по государственно-правовым вопросам на заседании приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и направила его в парламент. Заседание комиссии транслировали в режиме реального времени местные порталы.

"Все присутствующие проголосовали за принятие данного законопроекта и включение в повестку заседаний парламента", - отметила замглавы комиссии Арусяк Джулакян. Оппозиция не принимала участие в заседании комиссии.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заверил, что принятие Римского статута МУС никак не касается армяно-российских отношений, данный шаг направлен против "военных преступлений Азербайджана".