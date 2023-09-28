Суд в Азербайджане арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца

Бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики ранее предъявили обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Сабаильский районный суд города Баку вынес решение об аресте бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна сроком на четыре месяца. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

По его данным, решение принято на основании представления следственного управления Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"На процессе, прошедшем под председательством судьи Ульвии Шукюровой, суд вынес решение об избрании в отношении Рубена Варданяна меры пресечения в виде ареста на четыре месяца", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг СГБ распространила информацию, что Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Варданян был задержан в среду азербайджанскими пограничниками на пункте пропуска "Лачин" при попытке выехать на территорию Армении и в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования препровожден в Баку.

Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Также Варданян поблагодарил Россию за успехи, которых достиг в бизнесе, и за присутствие в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года был снят с должности.