В Польше заявили, что общество все более негативно смотрит на оказание помощи Украине

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус отметил, что к этому приводят антипольские выпады представителей украинского правительства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Антипольские выпады представителей украинского правительства приводят к снижению среди поляков желания помогать Украине. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, комментируя последнее заявление замминистра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки о том, что Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь.

"Если? Что значит это "если"? Я тоже могу сказать языком Качки, хотя я этого не делаю, что если Украина не отзовет иск, мы не сядем за стол переговоров. Видна политическая слабость этого человека", - сказал Телус в интервью PAP.

По его словам, Качка "говорит слишком много негативных слов". "Я не рассматриваю их всерьез, но считаю, что они вредят", - отметил он, добавив, что этот вред отражается в первую очередь на живущих в Польше украинцах и украинском обществе. "Польское общество все прохладнее смотрит на помощь Украине", - констатировал он.

В среду Телус провел переговоры с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Они обсуждали пути выхода из зернового кризиса в отношениях между странами. По словам польского министра, Варшава свою позицию не изменит. "На польский рынок украинское зерно поступать не может", - сказал он.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере. Польша в ответ пригрозила расширить список запрещенных к ввозу в страну украинских товаров сельскохозяйственной продукции, напомнив, что через польскую территорию на Украину осуществляется поставка оружия и гуманитарной помощи.