В МВД Узбекистана заявили, что странам СНГ нужно быть гибкими в вопросах миграции

Первый заместитель министра внутренних дел Шавкат Рахмонов отметил, что "мировые события и изменения в обществе требуют эффективных решений"

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств эффективно взаимодействуют в сфере миграции, однако новые вызовы требуют более гибких решений в управлении ее потоками. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Шавкат Рахмонов.

"В последние годы наши усилия и сотрудничество привели к важным достижениям в области миграционного управления и защиты прав мигрантов. Однако перед нами остается сложная задача и вызовы. Мировые события и изменения в обществе требуют от нас более гибких и эффективных решений", - сказал Рахмонов на проходящем в Ташкенте 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

Он отметил, что в последние годы страны СНГ совместными усилиями смогли разработать соглашения и механизмы взаимодействия по защите и поддержке мигрантов, их социальной адаптации и интеграции, а также по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми.

"Новые технологии и складывающиеся международные отношения создают новые аспекты миграции, которые мы должны учить учитывать", - подчеркнул Рахмонов. По его словам, в ходе проходящего в столице Узбекистана мероприятия его участники могут обменяться опытом и с учетом новых условий разработать новую стратегию управления миграцией.

По его словам, в ходе проходящего в столице Узбекистана мероприятия его участники могут обменяться опытом и с учетом новых условий разработать новую стратегию управления миграцией.

Ожидается, что в ходе нынешнего заседания будут вынесены на обсуждение доклады о миграционной ситуации в странах СНГ и выполнение программы сотрудничества стран Содружества в противодействии незаконной миграции на 2019-2023 года. В ходе заседания совета планируется обменяться опытом в выявлении способов фальсификации документов и проведении мероприятий и спецопераций по пресечению незаконной миграции. Участники встречи также рассмотрят вопросы цифровой трансформации документооборота в сфере миграционных услуг, изменения в национальных законодательствах в профильной области и правоприменительной практике миграционных органов стран Содружества.