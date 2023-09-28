НАТО направит в Литву два самолета AWACS для "наблюдения за военной деятельностью РФ"

Планируется, что миссия продлится несколько недель

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс направит в Литву два самолета AWACS для "наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ" НАТО. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении блока.

"НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолетов прибудет в четверг (28 сентября 2023 года) и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "в ближайшие дни самолеты AWACS начнут разведывательные полеты над территорией альянса". "Планируется, что миссия продлится несколько недель. Самолеты принадлежат флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, базирующихся в Гайленкирхене, Германия. Для поддержки самолетов в Шяуляй будут направлены около 150 военнослужащих", - добавили там.