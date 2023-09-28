28 сентября, 09:10
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Экс-глава СДПГ считает, что подрывом "Северных потоков" США объявили бы войну Германии

По мнению Оскара Лафонтена, если за подрывом трубопроводов стоят украинцы, то правительству ФРГ следовало бы "немедленно прекратить всю военную и финансовую помощь Украине"

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Подрыв Соединенными Штатами российско-германских трубопроводов "Северный поток" был бы равносилен объявлению войны ФРГ. Такое мнение выразил бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и сооснователь Левой партии Оскар Лафонтен.

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"Год назад были взорваны газопроводы "Северный поток". Это было объявлением войны Германии", - заявил Лафонтен на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По его мнению, если за подрывом трубопроводов стоят украинцы, как утверждает часть германских СМИ, то правительству ФРГ следовало бы "немедленно прекратить всю военную и финансовую помощь Украине". "Если же это были американцы, как теперь уже в который раз пишет известный журналист Сеймур Херш, то мы не можем оставаться в НАТО под руководством государства, которое осуществило этот террористический акт и тем самым объявило войну Германии", - считает бывший политик.

Лафонтен поясняет, что склоняется скорее к версии Херша, поскольку она основывается на "геостратегической цели, которую США преследуют на протяжении 100 лет". Она заключается в желании Вашингтона "предотвратить слияние недорогого российского сырья и германских технологий, чтобы обеспечить свое господство на Евразийском континенте", считает эксперт. По его оценкам, в стремлении достичь мирового доминирования США "угрожают вовлечь [ФРГ] в ядерную войну, ограниченную Европой, <...> превратив Украину в свой военный форпост" на континенте. "Несмотря на ежедневную пропаганду, мы не нуждаемся в США для защиты наших интересов безопасности, США не защищают нас," - резюмирует Лафонтен.

Лафонтен в 2022 году объявил о завершении своей 50-летней политической карьеры. За эти годы Лафонтен успел побыть мэром Саарбрюккена, председателем земельной организации СДПГ, премьер-министром земли Саар, кандидатом в канцлеры от СДПГ, председателем СДПГ, министром финансов ФРГ, сооснователем Левой партии и председателем ее фракции в германском парламенте. 

Теги:
СШАГерманияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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