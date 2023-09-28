Лукашенко заявил, что ответы на санкционную политику Запада уже найдены

Президент Белоруссии призвал послов 11 зарубежных стран сообща бороться с санкциями с помощью новых мер противодействия

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 11 зарубежных стран, призвал их сообща бороться с западными санкциями с помощью новых мер противодействия.

"Уверен: в наших общих интересах еще громче заявлять об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более что ответы на эти вызовы уже найдены", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, в настоящее время активно формируются новые системы расчетов в национальных валютах, перестраивается логистика. "Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС", - отметил глава белорусского государства.

Он добавил, что Белоруссия настойчиво выступает против любых незаконных ограничительных мер. Президент подчеркнул, что страны, которые представляют дипломаты, неоднократно испытали на себе действие незаконных ограничительных мер со стороны Запада, так же как Белоруссия. "Поэтому мы последовательно и настойчиво выступаем против любых незаконных ограничительных мер, которые вредят не столько нам, сколько всему миру", - заявил Лукашенко. - Все устали постоянно ждать милости из-за океана".

Президент отметил, что Минск проводит открытую и миролюбивую политику, что нравится далеко не всем западным демократиям, поэтому "в ход идут аргументы бессилия - санкции".

Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 зарубежных стран. Верительные грамоты главе Белоруссии вручили послы Казахстана, Венгрии, Египта, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Уганды, Камбоджи, Филиппин, Иордании и Колумбии.