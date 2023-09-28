В ООН констатировали наличие системного расизма в полиции США

Во всемирной организации призвали власти США активнее осуществлять реформирование американской полиции и уголовного правосудия для преодоления этого явления

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Системный расизм пронизывает американскую полицию и уголовное правосудие, власти США должны активнее осуществлять их реформирование для преодоления этого явления. С такой рекомендацией выступил Международный независимый экспертный механизм по продвижению расовой справедливости и равенства в контексте правоохранительной деятельности. Он был создан в 2021 году Советом ООН по правам человека, и в его работе участвуют три эксперта.

В докладе говорится, что "системный расизм в отношении лиц африканского происхождения пронизывает силы полиции и систему уголовного правосудия". Основанием для такого заключения стала состоявшаяся в начале текущего года поездка экспертов в США, где они заслушали показания 133 пострадавших лиц, посетили пять центров содержания под стражей и встретились с группами гражданского общества, представителями правительственных и полицейских структур в Атланте, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Нью-Йорке, округе Колумбия и Чикаго.

"Во всех городах, которые мы посетили, мы услышали десятки душераздирающих свидетельств о том, как жертвы не встречают справедливости или не получают возмещения ущерба. Это не новость, и это неприемлемо", - заявила эксперт Трейси Кизи (США). "Это системная проблема. Все вовлеченные стороны, включая полицейские управления и полицейские профсоюзы, должны объединиться для борьбы с преобладающей безнаказанностью", - подчеркнула она.

В документе говорится, что расизм в США, являющийся наследием рабства, работорговли и ста лет легализованного апартеида, последовавшего за отменой рабства, продолжает существовать сегодня в форме расового профилирования, убийств, совершаемых полицейскими, и других нарушений прав человека. Подчеркивается, что вероятность убийства чернокожего полицией в США в три раза выше, чем убийства белого. Кроме того, чернокожие в 4,5 раза чаще попадают в тюрьму. При этом более чем из тысячи убийств, совершаемых полицией каждый год, только в 1% случаев полицейским предъявляется обвинение.

Эксперты представили в своем докладе 30 рекомендаций властям США. Они призвали органы полиции заняться решением проблемы системного расизма.