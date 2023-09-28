Лукашенко: Минск готов к диалогу с Будапештом для деэскалации напряженности в регионе

Президент Белоруссии отметил инициативы Венгрии по безопасности и мерам доверия в Европе

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Минск готов к продолжению диалога с Будапештом для деэскалации напряженности в регионе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 11 государств, в том числе Венгрии и Казахстана.

"Готовы к продолжению диалога с Венгрией в целях деэскалации напряженности в регионе путем решения спорных вопросов только мирными переговорами", - заявил белорусский лидер, его слова приводит агентство БелТА. При этом он особо отметил инициативы Будапешта по безопасности и мерам доверия в Европе. Президент подчеркнул, что Венгрия является "давним и надежным другом Беларуси, отношения с которым, пройдя испытание временем, выстраиваются на прагматичной и взаимоуважительной основе".

Кроме того, Лукашенко, обращаясь к казахстанскому послу, назвал Казахстан близким для Белоруссии, братским государством, стратегическим партнером и союзником, с которым республику связывает общая история, развитые торговые и гуманитарные связи. "Дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений, - сказал президент. - Мы будем рады в этом году приветствовать [в Беларуси] президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повесток".

Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 зарубежных стран. Верительные грамоты главе Белоруссии вручили послы Анголы, Венгрии, Египта, Зимбабве, Иордании, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Уганды, Филиппин и Экваториальной Гвинеи.