28 сентября, 09:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили, что не создают никакой угрозы для армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что обвинения в адрес Баку являются необоснованными

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Азербайджан не создает никакой угрозы для армянского населения Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на встрече с и.о. помощника госсекретаря США по делам по делам Европы и Евразии Юри Ким, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

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"Министр отметил, что Азербайджан не создает никакой угрозы для армянских жителей. Он подчеркнул, что обвинения в адрес Азербайджана не обоснованны. Для того чтобы доказать это, Баку заявил о готовности организовать поездку в Карабахский регион представителей органов ООН под руководством резидента-координатора организации в стране", - говорится в сообщении.

По данным МИД, на встрече обсуждены текущая ситуация в регионе после проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Карабахе, а также вопросы оказания гуманитарной помощи армянскому населению. Байрамов проинформировал собеседницу о принимаемых властями Азербайджана мерах по удовлетворению потребностей армянского населения, переговорах по их реинтеграции.

"Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в мирном процессе с Арменией на основе их взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета", - отметили в МИД. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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