В Азербайджане заявили, что не создают никакой угрозы для армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что обвинения в адрес Баку являются необоснованными

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Азербайджан не создает никакой угрозы для армянского населения Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на встрече с и.о. помощника госсекретаря США по делам по делам Европы и Евразии Юри Ким, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр отметил, что Азербайджан не создает никакой угрозы для армянских жителей. Он подчеркнул, что обвинения в адрес Азербайджана не обоснованны. Для того чтобы доказать это, Баку заявил о готовности организовать поездку в Карабахский регион представителей органов ООН под руководством резидента-координатора организации в стране", - говорится в сообщении.

По данным МИД, на встрече обсуждены текущая ситуация в регионе после проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Карабахе, а также вопросы оказания гуманитарной помощи армянскому населению. Байрамов проинформировал собеседницу о принимаемых властями Азербайджана мерах по удовлетворению потребностей армянского населения, переговорах по их реинтеграции.

"Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в мирном процессе с Арменией на основе их взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета", - отметили в МИД.