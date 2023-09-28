Белый дом заявил, что Тайвань усиливает меры в сфере кибербезопасности, опасаясь Китая

Заместитель советника президента США по национальной безопасности, отвечающая за кибербезопасность и новые технологии, Энн Нойбергер утверждала, что речь идет якобы о способностях КНР совершать кибератаки и проводить разведдеятельность

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Тайвань принимает меры в области кибербезопасности, осознавая потенциал КНР в этой сфере. Об этом заявила заместитель советника президента США по национальной безопасности, отвечающая за кибербезопасность и новые технологии, Энн Нойбергер.

"Они уделяют большое внимание усилению кибербезопасности и цифровой устойчивости Тайваня", - отметила она на мероприятии AI & Tech Summit, организованном газетой Politico, указав, что на острове хорошо знают о возможностях Китая в киберсфере. Нойбергер также утверждала, что речь идет якобы о способностях КНР совершать кибератаки и проводить разведдеятельность.

Отвечая на вопрос о том, оказывает ли Вашингтон поддержку острову в киберсфере, Нойбергер указала, что Соединенные Штаты предлагают Тайваню ровно ту помощь, которую обычно предоставляют своим партнерам по всему миру. В частности, Вашингтон направляет "свои лучшие команды специалистов", чтобы помочь выявить "наиболее уязвимые сети, обнаружить любые вмешательства в них, помочь исправить ситуацию и сделать эти системы более устойчивыми".

По словам Нойбергер, опыт США и американских компаний, которые помогали Украине обеспечить кибербезопасность в ходе конфликта, может быть применим для разработки методов защиты в других регионах мира. В связи с этим она упомянула форум тихоокеанских островов, который прошел в Белом доме 25-26 сентября.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.