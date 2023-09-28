Макрон предложил закрепить особый характер Корсики в Конституции Франции

Президент Франции выступил за автономию острова, которая не должна быть "ни без государства, ни против государства"

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил закрепить в отдельной статье конституции особый статус корсиканского сообщества.

"Я считаю, что исторические, языковые и культурные особенности островного сообщества Корсики должны найти свое отражение в отдельной статье Конституции Франции", - сказал Макрон в ходе выступления в корсиканском парламенте.

Глава государства также выступил за автономию острова, которая не должна быть "ни без государства, ни против государства". При этом Макрон предложил в течение шести месяцев подготовить проект закона, который бы урегулировал эти вопросы.

Макрон подчеркнул, что предпринятые шаги должны положить начало новому этапу развития острова.

Действующая конституция была принята во Франции в 1958 году - именно с этого момента ведется отсчет Пятой республики. В статьях, касающихся административно-территориального устройства государства, отдельно упоминается о том, что "республика признает внутри французского народа заморские народности - на основе общих идеалов свободы, равенства и братства". Корсика в тексте конституции на сегодняшний день никак не упомянута.

Корсика в составе Франции

Остров Корсика многие десятилетия остается одним из главных очагов сепаратизма во Франции. В ее составе этот средиземноморский остров находится с 1768 года, когда его передала французской короне Генуэзская республика в счет уплаты долгов перед Парижем.

В отдельный регион в составе Франции Корсика была выделена в 1970 году, она была выведена из подчинения области Прованс - Альпы - Лазурный берег. На тот же период пришелся новый всплеск активности корсиканских сепаратистов, которые обратились к методам партизанской войны. На фоне роста напряженности, вылившегося в городские бои в Бастии в 1975 году, правительство Франции приняло решение разделить остров на два департамента.

В 2015 году во Франции был принят новый закон о децентрализации и территориальной организации, на основании которого местные власти Корсики смогли вновь поднять вопрос об объединении острова в одну административную единицу. Переход к новому статусу Корсика начала с января 2018 года под руководством избранных в декабре новых органов власти - Ассамблеи и Исполнительного совета, большинство мест в которых принадлежит корсиканским националистам, выступающим за расширение автономии острова.