На Украине заявили, что тестируют модель перехода к президентской форме правления

Депутат Киевского горсовета Виктория Пташник сообщила, что у этой идеи почти нет сторонников

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" задумалась об изменении формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую. Об этом сообщает депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко прямо заявил о таких планах власти на форуме "Дирижеры времени". "Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом", - привела Пташник слова Корниенко.

При этом, когда участников форума попросили проголосовать за эту идею, сторонников у нее практически не нашлось, сообщила она. В поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук, остальные проголосовали за усиление роли парламента.

После того, как Telegram-каналы начали тиражировать фразу Корниенко о переходе к президентской модели правления, он поспешил заявить, что его неправильно поняли и что речь шла только об усилении роли президента как верховного главнокомандующего во время военного положения. Однако Пташник высказала мнение, что модель перехода к президентскому государству власти, похоже, "уже давно тестируют на практике".

Как отмечают украинские СМИ, Владимир Зеленский вскоре после избрания на пост пошел по пути укрепления личной власти, когда офис президента с помощью Совета национальной безопасности и обороны контролирует все другие ветви власти в стране. Партия президента "Слуга народа" имеет абсолютное большинство в Верховной раде, что обеспечивает президенту контроль над законодательной ветвью власти, а также над правительством, которое формируется парламентом. Несколько лет тянулся конфликт Зеленского с сохранявшим независимость Конституционным судом. После незаконного указа об увольнении председателя суда и ухода в отставку нескольких судей у президента появилась возможность установить полный контроль над этим органом.

С началом специальной военной операции на Украине была запрещена деятельность всех оппозиционных партий, началось преследование оппозиции. По данным адвоката Камиля Кирпичева, на Украине по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти заведено около 17 тыс. уголовных дел. Кроме того, прекратился допуск журналистов к заседаниям парламента, отменена публичность комитетских слушаний, значительная часть телеканалов, в частности принадлежавших бывшему президенту Петру Порошенко, были отключены от эфира.