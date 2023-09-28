Politico: вопрос иска Украины в ВТО из-за эмбарго могут решить после выборов в Польше

По данным издания, представители Евросоюза и Украины допускают, что запрет на экспорт украинской аграрной продукции в три восточноевропейские страны может быть снят в случае предварительных встречных мер Киева

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с введенным Венгрией, Польшей и Словакией эмбарго в отношении украинской аграрной продукции и ответной жалобой Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) может быть урегулирована после польских парламентских выборов 15 октября. Об этом говорится в публикации европейского издания Politico.

Как отмечается в материале, представители Евросоюза и Украины выражают надежду на снижение напряженности вокруг зернового спора после польских парламентских выборов. Они допускают, что запрет на экспорт украинской аграрной продукции в три восточноевропейские страны может быть снят в случае предварительных встречных мер Киева. Не исключается и урегулирование дипломатическим путем жалобы Украины в ВТО, и фактическая заморозка конфликта вокруг эмбарго на ввоз украинского зерна.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. "Право и справедливость" лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики, бывшего главы Европейского совета Дональда Туска "Гражданская коалиция".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В ответ Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере. Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву.