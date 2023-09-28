В МО Китая назвали спуск на воду первой подлодки Тайваня "усилиями богомола"

Официальный представитель ведомства У Цянь назвал "бредом сумасшедшего" заявления нынешней тайваньской администрации о необходимости "остановить" Народно-освободительную армию Китая

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что спуск на воду первой подводной лодки Тайваня собственного производства не поможет сепаратистки настроенной администрации острова и напоминает "усилия богомола".

"Это напоминает усилия богомола, пытающегося остановить повозку, и в итоге может привести к самоуничтожению", - прокомментировал он на брифинге.

У Цянь назвал "бредом сумасшедшего" заявления нынешней тайваньской администрации о необходимости "остановить" Народно-освободительную армию Китая (НОАК). "И не важно, сколько оружия изготовит или закупит правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня - ей не остановить преобладающую тенденцию к объединению родины", - добавил он.

Официальный представитель МО подчеркнул, что НОАК будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

Ранее в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня состоялась церемония спуска на воду первой тайваньской подводной лодки собственного производства. Ожидается, что в октябре начнутся ее швартовные испытания.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.