Антимонопольный регулятор ФРГ одобрил создание СП между Rheinmetall и "Укроборонпромом"

Совместное предприятие будет осуществлять деятельность в сфере сервисного обслуживания, сборки, производства и разработки военной техники

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило создание совместного предприятия (СП) между германским концерном Rheinmetall и украинским концерном "Укроборонпром". Об этом говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте.

"Федеральное антимонопольное ведомство Германии сегодня одобрило создание совместного предприятия Rheinmetall Landsysteme GmbH (Унтерлюс) и Украинской оборонной промышленности (UDI) на Украине", - отмечается в тексте. При этом указывается, что "совместное предприятие будет базироваться в Киеве и будет осуществлять деятельность в сфере сервисного обслуживания, сборки, производства и разработки военной техники". "Первоначально оно будет действовать исключительно на территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что проект не приведет к каким-либо нарушениям в области конкуренции в Германии.

12 мая газета Handelsblatt сообщила, что Rheinmetall создал совместное предприятие с украинским концерном "Укроборонпром", на базе которого будут осуществляться все работы по ремонту, производству и обслуживанию военной техники на территории Украины. Новое предприятие будет на 51% принадлежать Rheinmetall, также германский концерн возьмет на себя менеджмент. В начале июля глава Rheinmetall Армин Паппергер отмечал, что концерн в течение 12 недель планирует открыть на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром".

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, строительство завода Rheinmetall на Украине стало бы провокацией, а сам объект - "законной целью для Вооруженных сил РФ". Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные 15-20 млрд евро.