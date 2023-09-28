Белоруссия обратила внимание на избирательные оправдания Канады за чествование нациста

Делегации Белоруссии напомнила, что "оправдываясь за инцидент, официальные канадские лица особо упоминают еврейские организации, польскую диаспору, ЛГБТ-сообщество, при этом ни одним словом не вспоминают о народах Советского Союза"

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Канада избирательно оправдывается за приглашение в парламент бывшего эсэсовца, не упоминая народы Советского Союза, в наибольшей степени пострадавшие от преступлений нацизма. Об этом говорится в заявлении делегации Белоруссии, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене по теме продолжающейся героизации нацизма в западных странах.

"Канадские деятели оправдываются выборочно перед своим влиятельным электоратом. А то, что народы бывшего СССР представляют одну из стран, в наибольшей степени пострадавших от преступлений нацизма, можно и призабыть", - говорится в заявлении.

Делегация напомнила, что "оправдываясь за инцидент, официальные канадские лица особо упоминают еврейские организации, польскую диаспору, ЛГБТ-сообщество, при этом ни одним словом не вспоминают о народах Советского Союза". "Сегодня именно Беларусь поднимает этот неудобный для многих вопрос, потому что в нашей стране память об ушедшей войне хранится не в пыльных архивах, а в сердцах людей. Мы не призываем сегодня к шельмованию виновных. Мы взываем к совести каждого из нас", - подчеркивается в документе.

В заявлении делегации отмечается, что Минск не злорадствует "по поводу непозволительной ошибки высокого государственного представителя западного мира". "Сегодня нас больше беспокоит хорошо известное свойство человеческой памяти - забывать, стирать воспоминания о жестокости и ужасах войны, абстрагироваться от страшных уроков истории", - говорится в заявлении.

Этим, по мнению Минска, объясняется то, что "сегодня в многостороннем международном дискурсе тема борьбы с сохраняющимся наследием нацизма, необходимость искоренения его новых проявлений воспринимаются исключительно в пропагандистском ключе противостояния политической идеологии западных стран и всего остального мира".