Зеленский сообщил о работе над программой по достижению Киевом стандартов НАТО

Украинский президент также обсудил с генсеком НАТО подготовку к следующему саммиту альянса, который пройдет в 2024 году в Вашингтоне

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Киев и НАТО ведут работу над подготовкой адаптированной годовой программы по достижению Украиной стандартов и принципов альянса. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим в Киев.

"Совместно с НАТО работаем над подготовкой нового документа - адаптированной годовой национальной программы, которая будет определять практические шаги для достижения Украиной соответствия принципам и стандартам альянса", - цитирует Зеленского агентство Укринформ.

Украинский президент и генсек НАТО также обсудили подготовку к следующему саммиту альянса, который пройдет в 2024 году в Вашингтоне. "Согласовали, что этот саммит должен стать не только юбилейным, но и результативным. Как для Украины, так и для всех членов альянса. С этой целью наши команды немедленно приступят к подготовке соответствующих совместных действий", - добавил Зеленский.

Зеленский уже неоднократно заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Когда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было, Зеленский раскритиковал западных партнеров. Его заявления, как сообщали западные СМИ, возмутили американских должностных лиц и других лидеров стран НАТО.