Politico: ЕС намерен укрепить оборонный потенциал для противостояния с Россией

Согласно оказавшемуся в распоряжении газеты проекту декларации саммита ЕС, Брюссель намерен "усиливать оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций"

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза планируют укрепить оборонный потенциал блока, чтобы противостоять России. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Согласно оказавшемуся в распоряжении газеты проекту декларации саммита ЕС, который пройдет в Гранаде 5 октября, Брюссель намерен "усиливать оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций". Кроме того, в документе отмечается, что страны - члены сообщества видят в расширении блока возможность укрепить "европейский суверенитет", а также сделать "геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание" на Европейском континенте.

28 июня на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года.