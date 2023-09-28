На Украине сообщили о городах, которые больше всех нарушают закон о запрете русского языка

Представитель уполномоченного по защите госязыка Ярослава Витко-Присяжнюк отметила, что лидерами по языковым нарушениям стали Киев, Харьков и Одесса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Киев, Харьков и Одесса стали лидерами по числу нарушений закона о государственном языке, запрещающего использование русского языка. Об этом сообщила представитель уполномоченного по защите госязыка Ярослава Витко-Присяжнюк.

"Лидерство по обращениям относительно языковых нарушений стабильно держит Киев, далее следуют Харьков и Одесса", - цитирует издание Klymenko Time представителя уполномоченного по защите госязыка. По ее словам, в этих городах больше всего жалоб на использование русского языка.

На Украине действует принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф. С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной "дерусификации". Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка в общественных местах, преподавание его в учебных заведениях, фильмы и спектакли на русском языке, публичное прослушивание и исполнение русских песен.