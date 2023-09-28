В Казахстане заявили об отсутствии опасений по территориальным притязаниям со стороны РФ

Граница между двумя странами была в свое время делимитирована и "в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран", отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Казахстан не имеет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется, мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что граница между Казахстаном и Россией была в свое время делимитирована и "в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран".

Казахстанский лидер подчеркнул, что "у нас [России и Казахстана] есть традиции сотрудничества, это торговля и гуманитарные связи. Подписан договор в 2013 году о союзнических отношениях между нашими странами".

Токаев находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.