Южный Судан не видит альтернатив дружбе с Россией

Власти Южного Судана намерены развивать сотрудничество с РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Южного Судана не видят альтернатив дружбе с Россией, намерены развивать сотрудничество с Москвой. Об этом заявил президент Южного Судана Салва Киир.

"Я рад тому, что нам оказан такой теплый и радушный прием… Мое присутствие здесь означает первый шаг на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем сообща работать с Российской Федерацией, для этого я и приехал", - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что Джуба не видит альтернатив дружбе с Москвой. "Мы будем работать сообща с вами и с Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - добавил южносуданский президент.