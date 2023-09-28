Число переселенцев, прибывших в Армению из Карабаха, возросло до 70 тыс.

Армянский кабмин представил данные на 13:00 мск

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Более 70 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 13:00 мск. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

"По состоянию на 14:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 70 500 вынужденных переселенцев", - отметила она.

По словам Багдасарян, в приграничном с Азербайджаном Горисе 35 автобусов ожидают снижения потока машин, чтоб отправиться в Степанакерт (Ханкенди) и привезти оттуда беженцев. "На этот счет есть договоренность", - добавила она.