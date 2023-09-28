В Пентагон рассматривают возможность производства вооружения с помощью 3D-печати

Заместитель директора программы производственных технологий Министерства обороны США Кит Деврис заявил, что подобные технологии используются для создания "одноразовых" запасных частей

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Пентагон планирует использовать технологии 3D-печати для производства вооружений и их запчастей. Об этом заместитель директора программы производственных технологий Министерства обороны США Кит Деврис сообщил в интервью порталу Defense News.

"В оборонной сфере <...> возможность печатать взлетно-посадочную полосу, ангар или что-то еще буквально за ночь может быть просто потрясающей", - сообщил он, указав, что в последнее время развитие 3D-печати совершило "огромный скачок". Как отметил Деврис, подобные технологии используются при ремонте самолетов и других вооружений для создания "одноразовых" запасных частей, которые обычно нужно ждать очень долго, если они производятся традиционным способом. Так, самолет, поврежденный птицами, по словам Девриса, можно починить "за ночь" с помощью технологий 3D-печати.

Как отметил представитель Пентагона, технологии 3D-печати позволяют создавать из металлов запчасти сложной формы, которые отличаются особой прочностью и не нуждаются в длительных испытаниях. По его словам, размер деталей, которые может производить 3D-принтер, постепенно увеличивается, так что с их помощью можно даже строить целые здания.

"Сейчас <...> мы пытаемся найти оптимальное место для применения этих технологий". - сообщил Деврис. Он указал, что печать деталей реактивных двигателей для сверхзвуковых самолетов на 3D-принтере позволяет достичь "фантастических возможностей". Однако, предостерег представитель ведомства, Пентагон и оборонные предприятия должны "точечно и ограниченно" заменять привычные методы производства 3D-печатью и применять современные технологии "только там, где они приносят наибольшую пользу".